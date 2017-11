Câmara de Gravataí entrega Troféu Sônia Paim nesta terça

A Câmara Municipal de Gravataí fará na noite desta terça-feira (21 ) a entrega do Troféu Sônia Paim, que celebra a consciência negra na cidade. Durante todo o mês, entidades ligadas à causa afro-brasileira indicaram pessoas que atuam em prol do desenvolvimento e da valorização da comunidade negra em suas atividades no município.

Neste ano de 2017, o prêmio irá c ontemplar seis pessoas, nas áreas cultura l, religiosa e social. A sessão solene de entrega do Troféu Sônia Paim ocorre a partir das 19h30 no plenário da Câmara (Av. José Loureiro da Silva, 2597).