Violência | Homem é baleado durante assalto a ônibus

Polícia Civil vai tentar identificar e ouvir testemunhas envolvidas no caso para obter informações sobre o suspeito | Imagem: Jornal de Gravataí

Um homem de nacionalidade portuguesa, identificado como Miguel, de 37 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo por volta das 20h30 desta terça-feira durante assalto a um ônibus da linha executiva da Sogil, que fazia o trajeto Porto Alegre/Gravataí. Segundo a Brigada Militar (BM), um homem anunciou o assalto na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, na altura da parada 64, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. A BM não soube informar se Miguel reagiu ao assalto. Ainda segundo a Brigada, o homem levou dinheiro do coletivo e pertences de alguns passageiros. Após o assalto, o suspeito desceu na parada 66. A vítima está internada, em estado grave, no Hospital Dom João Becker.

De acordo com o delegado Rafael Sobreiro, que investiga o caso, a Polícia Civil vai tentar identificar e ouvir as testemunhas envolvidas no assalto para obter informações sobre o suspeito. Além disso, a Polícia tentará ter acesso a eventuais câmeras de monitoramento próximas ao local da ocorrência. Segundo Sobreiro, a greve dos policiais civis, que começou nesta segunda-feira, não atrapalhará o andamento das investigações.