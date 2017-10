Violência em Gravataí | Identificado homem morto na madrugada desta quarta-feira

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da cidade, o sujeito foi atingido com pelo menos sete disparos de arma de fogo | Imagem: Jornal de Gravataí

O homem encontrado morto na madrugada desta quarta-feira no bairro Águas Mortas, em Gravataí, foi identificado como Diego Lima de Moura, 30 anos. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da cidade, o sujeito foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo. De acordo com o delegado Felipe Borba, o homem aparentava ser usuário de crack. A DPHPP não soube informar se a vítima possuía antecedentes criminais. A Delegacia investigará as causas da morte.