Reforço de policiais | Delegacia de Homicídios divulga balanço

Delegado Felipe Borba afirmou que o número elevado de homicídios em Gravataí se mostra desproporcional ao número de agentes aqui lotados | Foto: Arquivo pessoal/ Reprodução

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí divulgou nesta manhã um balanço das operações ocorridas do dia 12 de setembro até o dia 17 de outubro. No período, a DPHPP recebeu o reforço de 6 policiais civis, aumentando o efetivo para 18 profissionais.

No período, foram 25 homicídios elucidados, 17 representações por prisão preventiva, um cadáver encontrado, três mandatos de busca e apreensão, duas representações por apreensão de adolescentes e dois indivíduos presos por porte ilegal de arma, entre outros procedimentos realizados.

Nesta terça-feira, a Delegacia de Homicídios deverá receber novamente o auxílio de 6 profissionais. O titular da DPHPP, delegado Felipe Borba, comentou a chegada dos profissionais. “O reforço de policiais é essencial para nossa delegacia, tendo em vista que o número elevado de homicídios em Gravataí se mostra desproporcional ao número de agentes aqui lotados. Além disso, com mais agentes, podemos executar ações especiais, como a recente apreensão de mais de 82 kg de drogas e de um fuzil, com a prisão de três grandes traficantes”, afirmou.

Violência

No último domingo, duas pessoas foram mortas em frente a uma festa no bairro Morada do Vale II e cerca de 30 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros contra um grupo que se reunia no local.

Em decorrência da violência dos últimos meses, Gravataí recebe a partir de hoje o reforço do 1° Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar (BM). O anúncio foi feito ontem após reunião entre o prefeito da cidade, Marco Alba, e o secretário de Segurança Pública do RS, Cezar Schirmer.