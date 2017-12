Planaltina | Envolvido em triplo homicídio também participou de atentado na Morada do Vale

Além das três mortes, tiroteio deixou outras três pessoas feridas. Segundo a polícia, os homicídios têm relação com o tráfico de drogas. | Foto Polícia Civil/ Divulgação

A Polícia Civil identificou nesta terça-feira um dos envolvidos no triplo homicídio ocorrido ontem no bairro Planaltina, em Gravataí. Carlos Emanuel da Rosa Generoso, de 23 anos, também é apontado como um dos responsáveis pelo atentado ocorrido no bairro Morada do Vale II no último dia 22 de outubro. O homem possui antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico. Ele está em liberdade desde o dia 16 de maio deste ano.

O crime desta segunda-feira aconteceu na Rua Joaquim Duarte e, além das três mortes, deixou outras três pessoas feridas. Segundo a polícia, os homicídios têm relação com o tráfico de drogas. Buscas estão sendo feitas para tentar localizar os demais suspeitos.

Vítimas identificadas

As vítimas fatais do tiroteio desta segunda-feira foram identificadas como Janaína Santos, de 42 anos, Andressa Pedro Fernandes, de 18 anos, e Adrian Santos Gonzales, de 16 anos. Uma menina de 10 anos, uma adolescente de 14 anos e um jovem de 19 anos sobreviveram ao ataque e estão internados no hospital Dom João Becker, no Centro de Gravataí. O hospital, no entanto, ainda não divulgou a situação de saúde das vítimas.