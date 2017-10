Parada 79 | Homem é morto com tiro na cabeça

Um homem de identidade não revelada foi morto por volta das 17h de hoje no bairro Salgado Filho, em Gravataí. Segundo a polícia, o sujeito foi atingido com um tiro na região da cabeça. A Delegacia de Homicídios de Gravataí irá investigar a motivação do homicídio. A Brigada Militar está no local.