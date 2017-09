Operação prende três suspeitos de envolvimento com últimos homicídios da cidade

Delegacia de Homicídios de Gravataí irá avançar nas investigações para verificar em quais assassinatos os três sujeitos estariam envolvidos | Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Agentes de segurança pública realizaram na manhã desta quinta-feira a Operação “Varredura”, que culminou na prisão de M. M. P. S., 23 anos, M. A. F., 24 anos, e P. E. P., 19 anos. Os três indivíduos, que possuem antecedentes criminais, foram presos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A ação foi executada na Rua Dr. Barros Cassal, no bairro Neópolis.

Os três homens são suspeitos de envolvimento com a série de assassinatos que vem ocorrendo em Gravataí, já que todos pertencem à facção que domina boa parte dos pontos de tráfico da cidade. Na residência, foram apreendidos cerca de 82kg de maconha, um veículo em ocorrência de roubo, 3kg de crack, 9kg de pó, 2.748 comprimidos e 141 envelopes com cocaína, um revólver, um fuzil, um carregador, uma balança de precisão, uma camiseta da Polícia Civil e um rádio comunicador, além de diversas munições.

A operação foi planejada a partir de uma denúncia anônima. De acordo com o delegado Felipe Borba, a participação da comunidade é fundamental na luta contra o tráfico. “Se as pessoas continuarem contribuindo, com qualquer informação, certamente o trabalho da polícia será prestado com mais eficiência, possibilitando que ocorram duros golpes contra a criminalidade”, afirmou.

Agora, a Delegacia de Homicídios de Gravataí irá avançar nas investigações para verificar em quais assassinatos os três sujeitos estariam envolvidos, além de descobrir quem são os demais integrantes da facção que os três homens pertencem.