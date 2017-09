Números da violência | Gravataí chega a 120 homicídios em 2017

Mortes ocorridas nesta quinta-feira no bairro Marrocos são os casos mais recentes | Imagem: Jornal de Gravataí

O ano de 2017 tem sido marcado pela violência em Gravataí. Segundo a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), de janeiro até a última quinta-feira, 120 homicídios foram registrados na cidade. Em 2016, conforme levantamento da Secretaria de Segurança Pública do RS, 91 crimes desse tipo foram contabilizados no município. Esses dados indicam que, em comparação com todo o ano passado, o número de homicídios aumentou 31,87% neste ano.

O caso mais recente aconteceu no bairro Marrocos, na noite desta quinta-feira. Dois jovens foram assassinados por volta das 23h30. Horas mais cedo, Danielle Gonçalves, 19 anos, foi vítima de um disparo de arma de fogo no bairro Santa Cruz. A DHPP investiga o caso da jovem e não descarta que a morte tenha sido causada acidentalmente pelo companheiro de Danielle.

Reforço na segurança

Desde o início da semana, após reunião realizada na Secretaria de Segurança Pública entre o secretário de Segurança do RS, Cézar Schirmer, o prefeito de Gravataí, Marco Alba, e demais autoridades, uma força-tarefa da Brigada Militar e Polícia Civil vem reforçando o policiamento em Gravataí.