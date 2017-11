Morada do Vale | Polícia divulga nomes de envolvidos em atentado

Dos oito responsáveis, um foi apreendido, um está preso e outro foi assassinado. Cinco homens seguem foragidos. | Foto: Polícia Civil/Reprodução

A Delegacia de Homicídios de Gravataí divulgou nesta quinta-feira a identidade de sete dos oito homens envolvidos no atentado ocorrido na Morada do Vale II, no dia 22 de outubro. O outro suspeito de participar do caso é um adolescente de 16 anos, que não teve o nome revelado. Ele foi apreendido no último dia 26.

Confira a identidade dos envolvidos:

Foragidos:

– Bruno Belomo da Silva, 26 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Carlos Emanuel da Rosa Generoso, 23 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Everson Luís Menezes da Rosa, 25 anos, com antecedentes por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

– Lucas Ariel Soares Teixeira, 23 anos, com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, latrocínio, homicídio, roubo e tráfico.

– Luiz Felipe Silva de Mello, 20 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

Preso:

– Douglas Oliveira Carvalho, 23 anos, com antecedentes criminais por receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele está preso preventivamente desde o dia 10 de novembro.

Falecido:

– João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, morto no dia 8 de novembro. Ele foi encontrado com sinais de tortura em um matagal em Gravataí. João possuía antecedentes criminais por latrocínio, homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



Briga entre fações motivou o atentado

Segundo o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí, Felipe Borba, a motivação do crime foi uma briga entre duas facções rivais que disputam pontos na cidade. “O grupo que promoveu o atentado foi o ‘Anti-Bala’. Eles atacaram uma área pertencente à facção Os Manos”, explicou Borba.

O delegado informou, ainda, que alguns dos foragidos podem ter fugido do Rio Grande do Sul. “Continuamos realizando buscas na região. Temos a informação de que alguns dos suspeitos podem ter saído do RS em direção a outros Estados, como Santa Catarina”, disse. Mais de 30 testemunhas já foram ouvidas pela Polícia Civil.



Relembre o caso

Na madrugada do dia 22 de outubro, 8 homens desceram de dois veículos e efetuaram diversos disparos, que causaram duas mortes e deixaram cerca de 30 pessoas feridas durante uma festa na Rua Eurico Lara, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí.



Ajuda

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade para a localização dos foragidos. Quem tiver informações, pode repassá-las pelo telefone (51) 3945.2741 ou pelo Whatsapp 98608.8876. O sigilo é garantido pelos policiais.