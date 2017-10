Identificados mais dois suspeitos do atentado na Morada do Vale II

Na semana passada, os policiais civis identificaram o primeiro suspeito de ter participado do ataque. João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, segue sendo procurado | Foto: Polícia Civil/ Reprodução

Neste domingo, a Delegacia de Homicídios de Gravataí identificou mais dois autores do atentado ocorrido na Morada do Vale II no último dia 22. Segundo investigações, Lucas Ariel Soares Teixeira, 23 anos, e Bruno Belomo da Silva, 26 anos, foram apontados como integrantes do grupo de atiradores que matou duas pessoas e deixou mais de 30 feridos. Segundo a polícia, ambos foram reconhecidos por várias vitimas do atentado. Os dois, que possuem antecedentes criminais, tiveram a prisão preventiva decretada pela polícia.

Conforme a Delegacia de Homicídios, Lucas Ariel também está envolvido na morte de um estudante e de um cadeirante na saída de uma festa, fato ocorrido no último dia 2 de agosto em frente a Boate Stage. Ainda segundo a polícia, Lucas tem participação no latrocínio de um motoboy.

Já Bruno Belomo está foragido do regime semiaberto desde setembro. Conforme levantado pela inteligência da Polícia Civil, Belomo havia trocado recentemente de facção, aderindo ao grupo que promoveu o atentado do último dia 22. Segundo a Delegacia, o ataque foi motivado por disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas na região.

Na semana passada, os policiais civis identificaram o primeiro suspeito de ter participado do ataque. João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, segue sendo procurado.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da comunidade para a localização dos suspeitos. Quem tiver informações, pode repassá-las pelo telefone 3945.2741 ou pelo Whatsapp 98608.8876. O sigilo é garantido pela polícia.