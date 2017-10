Homem envolvido em homicídio no Cemitério Municipal é preso

Crime aconteceu no dia 23 de agosto | Foto: Polícia Civil/ Divulgação

A Delegacia de Homicídios de Gravataí prendeu nesta manhã Leonardo Quevedo dos Santos, 20 anos, apontado pela polícia como co-autor do homicídio de João Victor Freitas Silveira, 33 anos, morto no último dia 23 de agosto no interior do Cemitério Municipal de Gravataí, tendo o corpo ocultado em um túmulo.

Leonardo possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo. Desde a manhã de hoje, a Delegacia de Homicídios conta o com reforço de mais seis agentes.