Gravataí | Homem morre em acidente de carro

De acordo com a Brigada Militar, vítima estava na carona do veículo | Imagem: Jornal de Gravataí

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu e outros dois ficaram levemente feridos em um acidente de carro ocorrido no início da madrugada desta quinta-feira na Avenida Senador Nei Brito, no bairro Bom Sucesso. Conforme testemunhas, o veículo colidiu de raspão em um poste e atingiu o portão de uma empresa de mecânica de vans. A Brigada Militar (BM) realizou o teste de etilômetro e confirmou que o motorista estava embriagado. De acordo com a BM, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava na carona do carro. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento localizada no Parque dos Anjos.