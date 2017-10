Combate ao crime | Mais de 100 novos policiais atuarão em Gravataí

Evento de apresentação ocorreu na Praça da Bíblia, no Centro da Cidade | Foto: Rodrigo Cassol

A cidade de Gravataí recebeu oficialmente na tarde desta terça-feira os policiais militares (PMs) que irão reforçar o policiamento no município. Segundo o tenente-coronel Mario Ikeda, mais de 100 profissionais atuarão na região. “Serão 70 policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOE), 10 policiais militares do regimento de polícia e mais de 20 PMs da região. O evento de apresentação ocorreu na Praça da Bíblia, no Centro da Cidade.

O tenente-coronel Ikeda explicou as ações do efetivo militar no município. “Vamos reestabelecer a normalidade realizando barreiras, patrulhamentos e abordagens. Além disso, vamos remanejar ações e trabalhar nos limites de Gravataí com outros municípios”, explicou. Sobre a superlotação dos presídios, Ikeda informou que a Brigada Militar (BM) já entrou em contato com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) para planejar a custódia dos eventuais presos da nova operação.

O comandante da BM de Gravataí, tenente-coronel Vanderlei Padilha, explicou que os policiais irão intensificar as ações de combate ao crime no município. “Nosso foco será entre as paradas 76 e 79 e nas três Moradas do Vale”. Segundo Padilha, a polícia irá “minimizar as ações criminais na cidade”. O comandante salientou, ainda, a união das instituições públicas para o combate ao crime.

O prefeito de Gravataí, Marco Alba (PMDB), informou que o efetivo atuará por tempo indeterminado. “Na reunião desta segunda-feira, não ficou definido um tempo de atuação”. O prefeito disse, ainda, que espera que a população “sinta novamente uma sensação de segurança”.

Monitoramento por vídeo

Após o anúncio, uma reunião com o comando da BM foi realizada no gabinete do prefeito. Na oportunidade, Alba afirmou que um sistema de monitoramento por câmeras de vídeo será instalado no município nos próximos meses.

Guarda Municipal

Ainda na reunião, o prefeito colocou a Guarda Municipal de Gravataí à disposição da Brigada Militar. Segundo o subsecretário municipal de Segurança, André Brito, atualmente 194 guardas municipais atuam na cidade e outros 46 estão em formação. Os novos guardas municipais deverão começar a exercer suas atividades no primeiro trimestre do ano que vem.