Caso da boate Stage | Adolescente envolvido em duplo homicídio é apreendido

Fato ocorreu no dia 2 de agosto, em frente a uma casa noturna localizada na parada 76 de Gravataí | Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira por agentes da Delegacia de Homicídios de Gravataí. Conforme o delegado Felipe Borba, o jovem teria participado do duplo homicídio ocorrido no dia 2 de agosto, em frente a uma casa noturna localizada na parada 76 de Gravataí. O adolescente, que não possui antecedentes criminais, será encaminhado à Fundação de Atendimento Sócio Educativo (Fase).

Segundo a investigação, o jovem, juntamente com Lucas Ariel Soares Teixeira, 23 anos, e Iuri da Siva Soares, 19 anos, que já está preso, foram os responsáveis pela morte de Luiz Gustavo da Silva, 18 anos, e do cadeirante Jorge Luiz Rosa da Silva, 25 anos. Além disso, durante a fuga, os três envolvidos ainda teriam tentado matar dois seguranças da festa. A Polícia continua em busca de informações acerca do paradeiro de Lucas Teixeira.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 2 de agosto, dois homens foram mortos a tiros na saída de uma festa realizada na boate Stage, na parada 76 de Gravataí. Na época, a danceteria afirmou por meio de uma rede social que “o encerramento do evento foi as 4h, e o fato aconteceu por volta das 5h, quando as atividades já haviam sido encerradas” e que “não houve qualquer tipo de briga no decorrer do evento”.