Ciclismo | Grupo Ciclanos comemora aniversário com realização de evento

Grupo de ciclistas da Fronteira da Paz, entre Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera, no Uruguai, confirmou presença | Foto: Paulo Fotografia

Neste domingo, o grupo Ciclanos realizará um passeio ciclístico para comemorar seus dois anos de existência. O coletivo fará um passeio de bicicleta até o Morro das Cabras, em Sapucaia do Sul, na região Metropolitana. O trajeto possui cerca de 35km (ida e volta). Após o paseio ciclístico, os esportistas se reunirão para um almoço na sede da Associação Comunitária Amigos do Bairro Bonsucesso (Ascab), em Gravataí.

Segundo o grupo Ciclanos, mais de 200 pessoas são aguardadas. Na página do evento no Facebook, cerca de 100 pessoas confirmaram participação até o momento. A concentração para a pedalada começa às 7h, na sede da Ascab, e a saída está prevista para às 8h. Mais informações podem ser obtidas na página do grupo Cliclanos no Facebook.