Na foto, Kettelim aparece no lugar mais alto do pódio com mais uma medalha conquistada | Foto: Divulgação

A atleta de Gravataí Kettelim França, 13 anos, da equipe de artes marciais Bella Forma, participou na semana passada do Campeonato Brasileiro de Karatê, disputado no Rio de Janeiro. Na categoria Infantojuvenil, Kettelim conquistou a medalha de ouro na modalidade Kata e a medalha de bronze na modalidade Kumite.

Em menos de três anos de carreira, a gravataiense possui 12 medalhas.