Vitor Ramil será o patrono da Feira do Livro de Gravataí

Evento deverá ocorrer entre os dias 23 e 29 de outubro; Secretaria Municipal de Cultura aguarda liberação do governo federal para anunciar datas | Foto: Satolep Press/ Divulgação

A 31ª edição da Feira do Livro de Gravataí contará com uma presença ilustre: o cantor, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil será o patrono do evento. Ramil participará da abertura oficial e integrará outras atividades durante a Feira. As informações foram dadas pela técnica superior literária da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL), Adriana Emerim.

O evento deverá ser realizado entre os dias 23 e 29 de outubro. Porém, a SMCEL informou que aguarda a publicação de detalhes burocráticos no Diário Oficial da União para poder confirmar a data. A expectativa é de que o Ministério da Cultura do governo federal faça a publicação nos próximos dias.

A Feira do Livro de Gravataí terá programação teatral, mostras de dança, sessões de autógrafos com autores, exibições de cinema e apresentações de músicos locais, além da tradicional exposição de livros para comercialização. De acordo com a organização do evento, a Feira deverá ser realizada na Praça Dom Feliciano, no Centro da cidade, onde o evento vem acontecedo nos últimos anos. A programação será liberada pela Secretaria Municipal de Cultura nos próximos dias.

Para Adriana, um dos objetivos da Feira é aumentar a participação e o envolvimento da comunidade. “Queremos que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento. Elas precisam saber que esse é um evento da cidade e, portanto, delas também”, salientou. Ainda segundo a técnica literária, a expectativa de público é superar a marca do ano passado, quando 35 mil pessoas passaram pelo evento.

A 31ª Feira do Livro de Gravataí conta com recursos da Lei 8.313/91 – conhecida como Lei Rouanet –, principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil, e do Sistema Unificado Pró-Cultura/RS (Lei nº 13490/10), que financia atividades culturais no Rio Grande do Sul.

Vitor Ramil

Cantor, compositor e escritor, o gaúcho Vitor Ramil começou sua carreira artística ainda adolescente, no começo dos anos 80. Membro de uma família de músicos, com dois irmãos também cantores, Kleiton e Kledir, aos 18 anos de idade gravou seu primeiro disco, com a presença de músicos e arranjadores que voltaria a encontrar em trabalhos futuros.

Com mais de dez discos lançados, Ramil ainda possui obras literárias, como A Estética do Frio (2004) e A Primavera da Pontuação (2014). Neste ano, Vitor fez uma campanha de financiamento coletivo para lançamento de seu mais novo álbum, “Campos Neutrais”.

A Feira

Chegando a sua 31ª edição em 2017, a Feira do Livro de Gravataí é um evento que promove a integração da comunidade local, o que é possível graças à interação entre escritores, escolas, artistas, comerciantes, empresários, produtores e moradores da cidade. As atividades são realizadas com o intuito de promover e de estimular o contato com a leitura. Em 30 anos de história, o evento se consolidou como um dos mais importantes do calendário municipal.