John Mayer mostra ser um artista completo

Em quase duas horas de show no Anfiteatro Beira Rio em Porto Alegre, nesta terça-feira (24), o americano John Mayer confirmou que é um artista completo. O cantor, compositor e instrumentista justificou a fama e relevância no cenário musical internacional.

O americano pode não ter empolgado do início ao fim do espetáculo, mas também não deixou ninguém ir embora. O músico prendeu a atenção de todos e surpreendeu com seu talento e charme com o público. Na plateia do show carregado de romantismo, muitos casais trocavam carícias entre uma música e outra.

Num show dividido em capítulos como uma série de TV, John Mayer apresentou a turnê “The Search for Everything” e evidenciou sua influência do Blues ao Pop-Rock.

O formato ainda contou com miniapresentações e projeções, como quando ele explicava a sintonia que tinha ao compor o trio, onde John Mayer divide o palco apenas com o baterista Steve Jordan e o baixista Pino Palladino.

Confiante no seu trabalho, o talentoso músico não se prendeu a um set list e inovou no repertório musical, sem apego às canções conhecidas. Mayer confirmou aos gaúchos que canta muito bem e, principalmente, toca muito. Ele sabe dedilhar as seis cordas de guitarra como poucos e saudou suas referências com muitos solos. Instrumentista talentoso, também deu show no violão e ainda soprou uma gaita.

A característica instrumental de Mayer talvez justifique a escolha dos gaúchos da General BoniMores e do duo mexicano violonista Rodrigo y Gabriela, que iniciaram os trabalhos musicais no Beira Rio.

Mayer se despede do tour pelo Brasil nesta sexta-feira (27) em show no Rio de Janeiro.

As imagens são da fotógrafa Katia Farias – A Retrateira.