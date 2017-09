Desfile tradicionalista encerra Semana Farroupilha

Segundo estimativa da Brigada Militar, mais de 2 mil pessoas acompanharam evento | Foto: Rodrigo Cassol/ Jornal de Gravataí

Entidades tradicionalistas, instituições de segurança e grupos voluntários desfilaram na tarde desta quarta-feira durante o encerramento da Semana Farroupilha de Gravataí. O evento foi realizado na Avenida Brasil, no bairro Barnabé. O prefeito de Gravataí, Marco Alba, salientou o fortalecimento da cultura do RS. “Nossa identidade foi construída em cima dos ideais farroupilhas”, disse.

A primeira parte do desfile, sob um calor de mais de 30°C, foi comandada pelas instituições de segurança. Brigada Militar, Brigada Mirim, Bombeiros e Guarda Municipal desfilaram, juntamente com alguns veículos oficiais, para o público. A Associação de Resgate Metropolitano Anjos do Asfalto também marcou presença no evento.

Em um segundo momento, os onze CTGs inscritos no evento desfilaram e dançaram canções tradicionais gaúchas para o público. Conforme a 1ª Prenda Adulta do CTG Aldeia dos Anjos, Ana Paula, 18 anos, que participou dos desfiles, a ocasião serve para coroar o trabalho do grupo. “É um momento muito especial. Aqui, estamos mostrando nosso esforço de todo o ano”, contou. Recentemente, o Aldeia dos Anjos conquistou, no exterior, um importante título para o município.

Na parte final do evento, cavalarianos representando os CTGs participantes da atividade ingressaram na Avenida Brasil e arrancaram aplausos da plateia. Para o empresário Pedro Marcolino, a realização do evento é importante para a população da cidade. “Esse tipo de iniciativa ajuda as pessoas a conhecerem a própria história”, comentou.

A comemoração, que teve duração de aproximadamente 2h30, também contou com a presença de autoridades municipais e da área da segurança pública.