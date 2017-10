Carpinejar se apresenta amanhã em Gravataí

Bate-papo promete contar “tudo o que as mulheres não sabem que os homens sabem” | Foto: Cláudio Fonseca/ Divulgação

O escritor e poeta Fabrício Carpinejar se apresentará nesta quinta-feira, às 20h, no hotel Intercity, em Gravataí. O bate-papo intitulado ‘Borbulhas de Amor’ promete “contar tudo o que as mulheres não sabem que os homens sabem, revelando segredos e teorias de convivência”. Durante cerca de uma hora, Carpinejar interagirá com a plateia, respondendo dúvidas dos participantes.

A taxa de inscrição é de R$ 40. Estudantes e pessoas acima de 65 anos pagam metade do ingresso. As inscrições são limitadas e podem ser adquiridas pela central Intercity, no telefone 0300 210 7700 .



Serviço

O que: Bate-papo ‘Borbulhas de Amor’

Quando: Nesta quinta-feira, às 20h

Onde: Intercity Shopping Gravataí (Rua Maurício Cardoso, 146 – Bairro Passo das Pedras – Gravataí/RS)

Como: Central Intercity, no telefone 0300 210 7700

Quem: Escritor e poeta Fabrício Carpinejar

Quanto: R$ 40 (R$ 20 para estudantes e maiores de 65 anos)