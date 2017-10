Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí , no Centro da cidade | Foto: Rodrigo Cassol

Nesta segunda-feira, o município de Gravataí completa 137 anos de sua emancipação política e administrativa. A nova data passou a vigorar no ano passado, quando um estudo feito pela prefeitura, com o auxilio do Museu Municipal Agostinho Martha, revelou que no dia 11 de junho de 1880 foi redigida a Lei Provincial nº 1.247/1880, que desmembrou a então Vila de Nossa Senhora dos Anjos, que pertencia a Porto Alegre, criando o município de Gravataí. Segundo documentos, no dia 23 de outubro daquele ano, foi oficialmente instalada a Câmara de Vereadores de Gravataí, concluindo a emancipação da cidade. Contudo, no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a data de aniversário do município ainda consta como 8 de abril.

A cidade

Nascida às margens de um rio, o nome do município tem origem numa espécie de bromélia conhecida como Gravatá, muito abundante na região. Em Tupi-Guarani, Gravathay significa Rio dos Gravatás, que também pode ser entendido como Rio das Bromélias.

Segundo dados do IBGE, Gravataí possui população estimada em 275.146 mil habitantes. A cidade é a sexta mais populosa do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de Santa Maria, Canoas, Pelotas, Caxias e Porto Alegre. Sua área de unidade territorial é de 463, 499 km².

As visões sobre o município

Presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí, Nadir Rocha (PMDB):

Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos que ajudem a preparar as crianças e os jovens para esse processo contínuo de transformação, buscando no presente, o futuro. Recebeste bem a todos nós. Agora, receba nosso carinho e nosso abraço. Parabéns, Gravataí!

Deputado Federal Jones Martins (PMDB):

Moro em Gravataí desde os 4 anos. É uma cidade de pessoas boas e trabalhadoras. Tenho muito orgulho de residir e de trabalhar aqui. Por ser uma cidade grande, tem seus desafios. Porém, o balanço é positivo.

Lupin Júnior, empresário e radialista:

Gravataí é uma cidade linda. É a cidade que escolhi para morar. Parece uma cidade do interior, pois todos são amigos e parceiros.

Antiga data: 8 de abril

Até 2015, o aniversário de Gravataí era comemorado no dia 8 de abril. O historiador Getúlio Chavier Osório esclarece os fatos. “O dia 8 de abril é uma data estabelecia com base em uma carta de 1763, na qual o historiador Aurélio Porto interpretou de forma incorreta. Consta no documento que no dia 8 de abril de 1763 o Capitão Antônio Pinto Carneiro, juntamente com alguns índios guaranis, saiu de Rio Pardo em direção ao que hoje é Gravataí. Ou seja: na época, não teria a menor possibilidade de eles chegarem à Aldeia no mesmo dia”, explicou.

Linha do tempo: a história de Gravataí

- Em 1762, o capitão Antônio Pinto Carneiro chegou às proximidades do Rio Gravataí trazendo mais de mil índios, fugidos da Guerra Guaranítica, dando início ao povoamento da Aldeia dos Anjos, na região onde hoje é o município de Gravataí. Apesar disso, existem registros de que em 1760 já havia índios sendo batizados na Aldeia, o que, segundo os historiadores, significa dizer que a região era anteriormente habitada. Mas, para fins históricos, considerou-se o início de seu povoamento em 8 de abril de 1763.

Nesta época, a região ainda era considerada “freguesia” de Porto Alegre, um dos quatro distritos existentes no Rio Grande do Sul – juntamente com Rio Pardo, Santo Antônio e Rio Grande.

- Em 7 de outubro de 1806, a então Aldeia dos Anjos alçou-se à condição de distrito de Porto Alegre.

- Em 1880, passou à condição de Vila, com o nome de Vila de Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí.

- No dia 11 de junho de 1880, foi redigida a Lei Provincial nº 1.247/1880, que desmembrou a então Vila da cidade de Porto Alegre e declarou a criação do município de Gravataí. Porém, naquela época, prevalecia o regime político da Monarquia Parlamentar, pelo qual o presidente da Câmara era quem governava o município. A Câmara de Vereadores de Gravataí foi oficialmente instalada com a posse de seu primeiro presidente, Major Bernardo Ferreira, em 23 de outubro. Desta forma, nesta data, foi também oficializada a emancipação política e administrativa da cidade.