Gincataí | Azurra é bicampeã em 2017

Resultado foi anunciado na tarde de ontem pela equipe organizadora do evento. Durante os dias de competição, não foram registrados incidentes. | Foto: Maurício Souza

A equipe Azurra foi a grande vencedora da 8ª edição da Gincataí, realizada nos dias 11, 18 e 19 de novembro. Com 44.989 pontos, a equipe foi seguida pela Los Mucho Locos, com 41.173 pontos, e Retalho, com 24.658 pontos. O resultado foi anunciado na tarde de ontem pela equipe organizadora do evento. Durante os dias de competição, não foram registrados incidentes.