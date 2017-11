Mobilidade | Avenida Centenário será duplicada

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, a previsão de conclusão da obra é para março de 2018. O custo total é de aproximadamente R$ 1,3 milhão. | Foto: Google Maps

A Avenida Centenário, considerada uma das principais vias de Gravataí, começará a ser duplicada a partir de amanhã. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semurb), Alison Silva. Nesta terça-feira, às 9h, o prefeito de Gravataí, Marco Alba (PMDB), assinará a ordem de início das obras no primeiro trecho, de 2 km, compreendido entre a rótula da Avenida Adolfo Inácio Barcelos e o entroncamento com a ERS-118.

Conforme o secretário titular da Semurb, os trabalhos serão iniciados no sentido Parque dos Anjos/ERS-118. “Vamos trabalhar, inicialmente, em todo esse lado da pista. Após a conclusão dessa parte, vamos executar o trabalho no outro sentido”, explicou. Ainda de acordo com Silva, todo o asfalto já existente será recapado.

Através de rede social, o prefeito de Gravataí comentou a obra. “Estamos atendendo a um anseio de décadas da nossa população num dos principais elos de conexão da entrada da cidade com o Centro e o Parque dos Anjos. Não há dúvidas de que a mobilidade e o fluxo melhorarão consideravelmente com estas obras, aprimorando a infraestrutura urbana, o deslocamento e a circulação”, destacou Alba.

A previsão de conclusão da obra é para março de 2018 e o custo total é de aproximadamente R$ 1,3 milhão. Segundo a Semurb, a duplicação será realizada com recursos próprios, sendo uma contrapartida apresentada ao Banco de Desenvolvimento da América Latina para a obtenção de outros recursos.

Novo projeto para a via

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Avenida Centenário será reestruturada. “Temos todo um novo projeto para os retornos, para deixá-los mais seguros para os motoristas. Além disso, serão instalados novos semáforos e a sinalazição da via será aprimorada”, adiantou Silva.

Duplicação da ponte do Parque

Alison Silva confirmou que, após as obras da Avenida Centenário, a ponte que dá acesso ao Parque dos Anjos será a prioridade da Semurb. “Já protocolamos um pedido no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para poder duplicá-la. A liberação deve ocorrer até o próximo dia 31 de dezembro”, contou.