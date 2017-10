Após as chuvas | Nível do Rio Gravataí sobe e atinge marca de 3,74 metros

Nível normal do rio é de 2,60 metros. Ninguém está desabrigado em Gravataí devido às últimas chuvas | Foto: Site prefeitura de Gravataí/ Reprodução

Com o grande volume de chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o Rio Gravataí registrou um nível de alerta. Segundo o coordenador da Defesa Civil em Gravataí, Paulo Roberto Almeida, os 3,74 metros registrados na medição das 8h de hoje mostram preocupação. “Na medição feita às 17h de ontem, o fluviômetro registrava o rio com 3,30 metros. Para se ter uma ideia, quando o Gravataí atinge 3 metros, já ficamos em alerta”, contou. As medições são feitas todos os dias, as 8h e as 17h, em uma estação fluviométrica localizada no Parque dos Anjos.

Almeida afirma que o órgão já está tomando as ações necessárias. “Estamos orientando as pessoas que moram próximo ao rio para que se desloquem até a casa de vizinhos ou parentes. Estamos disponibilizando barcos e uma camionete para as eventuais pessoas afetadas pela cheia”, completou o coordenador.

Segundo a Defesa Civil do município, três solicitações foram feitas ao órgão devido às chuvas dos últimos dias. “Na Avenida Sertório, no bairro Padre Réus, uma senhora precisa sair de casa com uma criança, pois a água já está quase invadindo a residência. Já na parada 98, a Rua Araguaia está alagada. E, por fim, foi solicitada a doação de 5 metros de lona a uma casa na Vila Esperança, em Gravataí, devido aos estragos provocados no telhado da residência ainda em decorrência das chuvas dos últimos dias em Gravataí”, finalizou. Ainda segundo o órgão, todas as famílias que necessitam de ajuda estão recebendo o atendimento necessário. Conforme a Defesa Civil, no momento, não há ninguém desabrigado em Gravataí devido às chuvas das últimas horas.

“Nesses locais mais próximos ao rio, as pessoas sabem que vai chover e solicitam a nossa ajuda. Muitas dessas pessoas estão escritas no empreendimento Breno Garcia, o que deve melhorar suas condições de moradia no futuro”, contou o coordenador.

Média de outubro quase alcançada

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 96 horas choveu quase a média do mês inteiro. Confome informou Almeida, 100 milímetros de chuva foram registrados até a noite de ontem. O volume de chuva esperado para outubro é de 120 a 150 milímetros.

Consequências

A Defesa Civil informou que não foram registradas quedas de árvores na cidade. Sobre falta de luz, uma parte da região central da cidade ficou sem abastecimento de energia, mas a situação já está normalizada.

Próximos dias

De acordo com informações do site Clima Tempo, a sexta-feira será chuvosa durante o dia e a noite. Ainda de acordo com o site, o sábado terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. No domingo, sol com algumas nuvens.