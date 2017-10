Aplicativo que permite acompanhar localização dos ônibus é lançado

Secretário de Mobilidade Urbana afirmou que a ferramenta vai facilitar a vida dos usuários | Foto: Rodrigo Cassol

Em cerimônia realizada no shopping de Gravataí na tarde desta terça-feira, foi lançado o aplicativo para smartphone TimeBus. A nova ferramenta, desenvolvida pela empresa carioca GPS Conecta, permite que os usuários das linhas municipais de Gravataí acompanhem em tempo real a localização e o horário dos ônibus. Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), atualmente 71 ônibus atendem a 240 linhas municipais.

De acordo com o secretário da Semurb, Alison Silva, o aplicativo é feito para facilitar a vida dos usuários. “Estamos trabalhando na ferramenta há 11 meses. Esse aplicativo irá melhorar o transporte coletivo na nossa cidade. O TimeBus vai diminuir o tempo de espera das pessoas nas pardas de ônibus”, salientou.

Como baixar

Para baixar o aplicativo, basta entrar na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular (Android ou IOS), buscar por ‘Time Bus Gravataí’ e clicar em instalar. Após abrir o aplicativo e clicar na opção ‘Previsão de Chegada’, as opções ‘Linhas’ e ‘Paradas Próximas’ aparecerão. A partir disso, o usuário deverá selecionar a linha desejada e acompanhar o trajeto do seu ônibus.