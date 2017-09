A partir das 21h | Manutenção afetará abastecimento de água em Gravataí

Sistema deve ser normalizado no fim da madrugada desta quinta-feira | Foto: Corsan/ Divulgação

Moradores de diversos bairros de Gravataí ficarão sem abastecimento de água a partir das 21h de hoje. A falta de água ocorrerá devido a reparos na captação de água da Estação de Tratamento de Gravataí que serão realizados por equipes da Corsan. O sistema deve ser normalizado no fim da madrugada desta quinta-feira. A empresa informa que poderão ocorrer situações pontuais de oscilação de pressão, devido à eventual redução da disponibilidade de água.

Confira os bairros afetados: Xará, Impreial Santa Cecília, Sagrada Família, Padre Réus, Vila Neiva, Princesas, Jardim Das Acácias, Parque Itatiaia, Vila Neila, Jardim do Cedro, Granville, Sol Nascente, Sítio Gaúcho, Altaville, Deolinda Gularte, Morada do Sobrado, Loteamento da Lagoa, Parque dos Anjos, Sítio do Sobrado, Dona Mercedes, Morada Gaúcha, Porto Seguro, Parque Girassol, Dona Idalina, Sinimbú, Viviane Cristina, Ambrosina Fonseca, Oriçó, Dom Feliciano, Flamboyam, Timbaúva, Natal, Centro, Santa Cruz, Vila Nara, Santa Luzia, Parque Ely, Passo das Pedras, Jansen, Jaqueline, Salgado Filho, Castelo Branco, Santa Cruz, Aliança, São Vicente, União, Santa Helena, Barnabé, Alphaville, Neópolis, Rosa Maria, Pioneiros, Por do Sol, Rincão da Madalena, Moradas do Lago, Nova Conquista, Cohab C, Marrocos, Distrito Industrial, Cohab B, Morungava e Evereste.

Rompimento de rede afeta cinco bairros

Uma interrupção no abastecimento de água em decorrência de rompimento de rede está afetando os bairros Morada do Vale I, Planaltina, Passo das Canoas, Passo das Pedras e Parque Ely. Segundo a Corsan, a previsão de normalização do serviço é para o fim da noite de hoje.