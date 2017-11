79 Azul | Telão para assistir a final da Libertadores

Torcida cantando e empurrando o time do Grêmio para conquistar a América mais uma vez. Essa é a ideia que está mobilizando as redes sociais para a grande final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, contra o time argentino do Lanús. Assim como na final da Copa do Brasil do ano passado, um telão será colocado na Rua Nestor de Moura Jardim, na parada 79.

Desta vez, o equipamento será maior, com dimensões de quatro por três metros, para que, de qualquer local, o público possa torcer e apoiar o time durante os 90 minutos da decisão.

Organizado pelo Imortal Bus e Consulado Gremista de Gravataí, o evento chamado de 79 Azul conta com o apoio do comércio local, patrocinadores e promete reunir mais de dois mil torcedores. Conforme os organizadores, o local vai contar com banheiros ecológicos e sacos de lixo para a limpeza das ruas no pós-jogo. Mais informações na página do evento no Facebook.

*Foto: Larissa Viana