Gravataí adere, mais uma vez, ao Dia do Desafio 2017

Gravataí irá participar do Dia do Desafio 2017. Nesta quarta-feira (19), o município oficializou a adesão ao evento, uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc com apoio da Prefeitura Municipal e parceria de diversas entidades, ocorrendo sempre na última quarta-feira do mês de maio. O objetivo é mobilizar a sociedade por meio de ações e engajamento para a prática de atividades físicas, em especial no dia 31 de maio – data em que ocorre o DDD este ano.

O prefeito Marco Alba assinou o termo de adesão, juntamente com a gerente do Sesc Gravataí Rita Fagundes, em ato acompanhado também pelo presidente do Sindilojas, José Rosa e pelos secretários de Esporte e Lazer, Luciano Oliveira e de Governança Comunitária, Claiton Manfro.

“Gravataí tem um histórico de êxito no DDD. Conseguimos sair vitoriosos em todos os desafios, mas o mais importante é a conscientização sobre os benefícios da prática de atividades físicas como condicionante de uma vida mais saudável e com muito qualidade”, destacou Marco Alba, enaltecendo que mais uma vez será feita a tradicional ação social de arrecadação de agasalhos durante o evento.

A gerente do Sesc Gravataí anunciou que o lançamento oficial do Dia do Desafio será 16 de maio em Porto Alegre e que dia 23 será feita a contagem regressiva para o evento, em um encontro no Sindilojas. “Estamos bastante entusiasmados e buscando novamente um bom desempenho. Queremos agradecer à Prefeitura que, mais uma vez, está integrando esta ação que movimenta a cidade e faz as pessoas refletirem sobre a importância da atividade física”, disse a gerente. Rita Fagundes também lembrou que em 2016 Gravataí disputou o desafio com a cidade peruana de Piura e que o sorteio deste ano ocorrerá no próximo dia 8.

O Sesc aproveitou a ocasião para entregar ao prefeito Marco Alba o Certificado de Mérito Comunitário 2016, pela participação da Prefeitura na atividade.

O Dia do Desafio

Realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio, a data propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, por pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física. A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence. Criado no Canadá, o evento é difundido mundialmente pela The Association For International Sport for All, entidade de promoção do esporte para todos, sediada na Alemanha.