Cerâmica completa 67 anos de história

Fundado em 19 de abril de 1950, o Cerâmica Atlético Clube completa 67 anos de vida nesta quarta-feira (19). Sediado em Gravataí (RS), o Tricolor conquistou o primeiro título em 1955. Ainda como clube amador, o CAC venceu o Campeonato Municipal. Profissionalizado em 2007, o time gaúcho chegou à final da Copa FGF em duas oportunidades (2008 e 2010) e passou a figurar no cenário nacional. O mais recente vice-campeonato do clube na Copa FGF rendeu a primeira participação na Copa do Brasil 2010. Pela competição nacional, foi eliminado na Primeira Fase pelo Paraná Clube, empatando em casa por 1 a 1 e perdendo por 6 a 1 de virada na volta. Atualmente, o Cerâmica Atlético Clube ocupa a 209º colocação do Ranking Nacional de Clubes, com 54 pontos. Em comunicado no seu site oficial, a CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, felicitou o clube e todos os seguidores do Cerâmica AC, desejando sucesso e muitas glórias. Em suas redes sociais, o clube de Gravataí saudou com alegria, mais um ano completado de vida: “Parabéns a todos nós que fizemos parte dessa história vitoriosa dentro e fora do campo, levantando troféus e socializando milhares de crianças e adolescentes! Que em breve possamos estar todos juntos torcendo pela base ceramista”