Município realiza processo para contratação emergencial de professores

A Secretaria Municipal de Educação de Gravataí (Smed) realiza a partir desta quarta-feira (6) o Processo Seletivo Simplificado para contratação emergencial de professores e Especialistas em Educação. O prazo final para as inscrições (que serão gratuitas) para o processo, baseado em provas de títulos, termina no dia 15 de janeiro.

Segundo a titular da Smed, secretária Sonia Oliveira, “o cadastro reserva será destinado à formação de banco de classificados a fim de atender eventuais contratações emergenciais a serem realizadas ao longo do ano letivo”. Sonia ainda explica que ao processo visa preparar o quadro de pessoal para dar continuidade ao trabalho exercido pelos professores em eventuais licenças durante o período.

As contratações serão para Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental/Educação Especial, Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental/Educação Especial, Professores do Ensino Médio/Educação Especial e Especialista em Educação.

Durante o processo, haverá reserva de 10% (dez por cento) das vagas para candidatos PCD (pessoa com deficiência). Os candidatos poderão acompanhar os critérios para inscrição e demais informações referentes ao processo através do site da Prefeitura (www.gravatai.rs.gov.br) no link do edital. O processo seletivo simplificado será válido por um ano. A homologação final do resultado será feita em 19 de fevereiro.