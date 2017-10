Inscrições encerram nesta sexta

Encerra nesta sexta-feira o período de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Gravataí. Ao todo, são 34 vagas, mais cadastro reserva. Os salários variam entre R$1.231,03 e R$12.497,73. Interessados devem acessar o site www.rboconcursos.com.br. As provas objetivas serão aplicadas no dia 26 de novembro, em locais e horários a serem divulgados pelo Diário Oficial do Município.