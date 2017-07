Centenas de crianças concluem o PROERD

Sorrisos e emoções marcaram a formatura de conclusão do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) de 10 escolas municipais e estaduais da cidade nesta terça-feira (18). “Eles nos ensinam muitas coisas boas”, é a opinião da aluna Yasmim Soares, 11, do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Jerônimo Timóteo da Fonseca, que representa o sentimento das centenas de crianças formadas. Na iniciativa da Polícia Militar eles têm o privilégio de tratar de assuntos sérios como bullying, drogas e álcool, brincando, dançando, cantando e encenando. “Não faltei nenhuma aula”, completa a estudante.

A mãe de Yasmim, Solange Sparremberger, conta que os temas abordados já são alertados em casa e que tudo se tornou melhor pelo interesse da filha. “São temas importantes para a vida dela”, opina. De fato são essenciais, já que o objetivo principal é a prevenção, conforme explica o instrutor José Airton Gonçalves. “Os conceitos foram trabalhados em 10 encontros, agora eles têm uma nova visão do nosso trabalho. Aproximamos a família e todos se tornaram multiplicadores das informações”, comemora o soldado.

Antes da formatura, as crianças realizaram a tradicional caminhada do centro da cidade até o local do evento, acompanhados pela Banda Marcial Novo Milênio da E.M.E.F. Prof. José Linck. Durante a solenidade, foram sorteadas entre as crianças do programa, bolas e duas bicicletas.