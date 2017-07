Zélia Marangoni expõe no Shopping

A artista plástica gravataiense Zelia Marangoni está expondo suas belas telas no Shopping Gravataí até 12 de agosto. As obras, produzidas em diversos estilos, cores e contornos estão expostas junto à Praça de Alimentação e no auditório do complexo.

Formada em Belas Artes pela PUC/RS e Especialista em Psicodinâmica de Cores, Zelia aplicou o conhecimento adquirido às obras produzidas para esta exposição. Segue a mesma linha que resultou em criações premiadas em diversos eventos de arte no Estado e no âmbito do Mercosul. Vale a pena conferir.