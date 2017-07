Sábado tem Reiká e Sigma 7 no Teatro do Sesc

Neste sábado, a comunidade de Gravataí recebe os shows das bandas Reiká e Sigma 7. A iniciativa, que integra a Semana do Rock, é voltada para grupos da região mostrarem os seus trabalhos, valorizando a qualidade do bom e velho rock n’ roll na cidade. A apresentação acontece a partir das 20h, no Teatro do Sesc (Rua Anápio Gomes, 1.241). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3497-6174.

Os ingressos custam R$ 10 mais 1kg de alimento não perecível, que será destinado para o Programa Mesa Brasil Sesc. O projeto “Bandas da Aldeia” tem apoio do Sesc Gravataí, por meio do Arte Sesc – Cultura por toda parte. Confira abaixo os pontos de vendas dos ingressos para os shows.

Projeto “Bandas da Aldeia” apresenta Reiká e Sigma 7 – Gravataí

Data: 15 de julho

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1.241)

Ingressos: R$ 10 mais 1kg de alimento não perecível, que será destinado para o Programa Mesa Brasil Sesc

Pontos de venda:

• Gist Idiomas Gravatai – Rua Pompilho Gomes, 229 – Dom Feliciano, Gravataí. Telefone 3496-5785

• Severo Roth Cachoeirinha – Av. Flores Da Cunha, 1510 – Cachoeirinha – Telefone 3469-7471

• Barbearia 470 – Rua Adolfo Inácio Barcelos, 470 – Centro, Gravataí – Telefone: (51) 98575-3549