Programa seleciona fotos para livro

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e a Secretaria Municipal de Educação, estão desenvolvendo o programa ‘Fotografando e conhecendo as aves e pássaros de Gravataí’. Para participar é simples: com sua máquina fotográfica faça os registros das aves e pássaros postando na página do Facebook da Prefeitura ou procure por “Fotografando e conhecendo as aves e pássaros de Gravataí”. Coloque seu nome, local da foto, data e a identificação que você fez da ave ou do pássaro.

As fotos postadas serão utilizadas para produção do livro “As aves de Gravataí”, a ser distribuído para as escolas e interessados. “A observação das aves e pássaros incentiva os cuidados com a natureza. É um motivador para pessoas que, mesmo não treinadas, mas interessadas nas questões ambientais, desejem participar de programas de observação, documentação e registro desses magníficos animais”, explica o diretor presidente da FMMA, Jackson Müller. Já a secretária da Educação Sonia Oliveira explica que, além da função imediata de indicadores da qualidade do ambiente e de suas alterações, “os pássaros e o ato de observá-los são úteis nos programas de educação e sensibilização ambiental, uma vez que despertam interesse de não especialistas para com os cuidados com o meio ambiente”.