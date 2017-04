Oficina de Contação de histórias integra comemorações de aniversário da Biblioteca

A Prefeitura de Gravataí, por intermédio da Fundação Municipal de Arte e Cultura – Fundarc, promoveu uma oficina de contação de histórias na Biblioteca Monteiro Lobato, nesta segunda-feira (24). A atividade foi conduzida pela escritora Ester Polli e faz parte da programação que comemora os 51 anos do espaço, que atualmente comporta mais de 20 mil exemplares.

O evento de hoje, 24, contou também com a presença dos membros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Peteca, projeto sócio-educativo que abriga crianças e adolescentes em turno inverso ao escolar. Para a educadora social Adriana Mesquita, as atividades realizadas na biblioteca contribuem com o aprendizado do jovem: “Eles comparecem a Biblioteca, pois esta é a maneira que encontramos de incentivá-los à leitura, além de ajudá-los a estabelecer um contato mais próximo com os equipamentos tecnológicos aqui oferecidos.”

Sobre as atividades realizadas no local, a autora Ester Polli destaca a importância das oficinas para a formação de novos leitores: “É vital! Quando tu fazes oficinas literárias é muito importante, porque tu compartilhas. Você troca experiências com ilustradores, escritores e demais profissionais da área”, frisou.

Nascida em Canoas e moradora de Gravataí desde os 6 anos idade, Ester Polli relata as experiências junto à Biblioteca. “É um caso de amor antigo! Acompanho o trabalho da equipe e percebo todo o processo de incentivo; sempre estimulando e buscando por novos leitores”, comentou. Nesta terça-feira, às 19h30, será feita a abertura oficial do aniversário de 51 anos da Biblioteca Municipal, com diversas atividades artísticas e culturais.

Programação para esta terça

13h às 18h – Entrega de flores e livros na frente da Biblioteca – Ação “Uma rosa por São Jorge, um livro por Cervantes”;

18h30 – Banda Municipal;

19h30 – Solenidade e Coquetel;

20h – Apresentação da Orquestra Aléxius Follmann.

26/04, quarta-feira:

14h – Sessão de vídeo com o filme Frozen.

27/04, quinta-feira:

14h – Contação de histórias com o grupo ContArte, da Fundarc.