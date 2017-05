Mostra é prorrogada

A mostra “Paradoxus Gravathayensis” segue em exposição até o dia 19 de maio, no Quiosque da Cultura. A exibição abrange obras de interferência digital do artista plástico Waldemar Max, além de ilustrações originais da autora Denise Pacheco Lopes. A exposição é promovida pela Prefeitura, através da Fundação Municipal de Arte e Cultura – Fundarc.

Mari Velleda, coordenadora de Artes Visuais da Fundarc, afirma que “a mostra retrata os paradoxos entre a visão do casal Max e Denise, artistas responsáveis pelas peças em exposição. Enquanto Denise se comunica diretamente com o público infantil, Max realiza intervenções artísticas em imagens do cotidiano” explica.

Amanhã, alunos de duas escolas devem participar de uma oficina de contação de histórias sobre o livro “Conhecendo Gravataí com Medonha”, lançado em 2013 na Feira do Livro de Gravataí. Denise Pacheco Lopes, a autora da obra dividida em quatro edições, será a responsável por conduzir a atividade. O Quiosque da Cultura fica na Praça Leonel de Moura Brizola e está aberto para visitação das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. A entrada é franca.