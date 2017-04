Guri de Uruguaiana na Aldeia no dia 26 de maio

No dia 6 de maio, o espetáculo “Guri de Uruguaiana 2: A Missão Quase Impossível” chega ao Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241), às 20h. Comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac podem adquirir os ingressos limitados junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente do Sesc local por R$ 20. O público em geral pode adquirir as entradas no Instituto Mix (Rua Dr. Luiz Bastos do Prado, 1747 sala 201) ou na Livraria J a Júnior (Rua Anápio Gomes, 1370), por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada para estudantes e idosos, mediante comprovação). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3497-6174, no site www.sesc-rs.com.br/vale_do_gra vatai e na página www.facebook.com/sescgravatai.

Após 10 anos de sucesso e mais de 2 milhões de espectadores, o Guri de Uruguaiana chega aos palcos do Rio Grande do Sul com um show totalmente novo. O espetáculo promete manter a tradição gaúcha viva entre as novas gerações. Além da entrada triunfal de paraquedas do artista, conta com a participação especial do mágico Sergay Baitabichowisky, banda ao vivo, dançarinos, sapateadores e seu inseparável companheiro, Licurgo – O Gaúcho Nêjo. A apresentação trazida pela Risoteca Produtora é uma comédia musical, interativa com o público e tem classificação livre. Outras informações sobre a atração podem ser obtidas pelos telefones (51) 98468.1585 e (51) 99253.2895.