“Fala do Silêncio” reúne amor e rock n’ roll

Nesta quarta-feira, dia 12 de julho, Gravataí recebe o espetáculo “Fala do Silêncio”, da Cia Rústica (RS), atração que integra a Semana do Rock na cidade. A apresentação acontece a partir das 20h30, no Teatro do Sesc (Rua Anápio Gomes, 1241). Os ingressos estão à venda no SAC da Unidade e custam R$ 15 para comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, estudantes e idosos; R$ 18 para empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, e R$ 30 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3497-6174.

Amor, naufrágio e rock n’ roll: relações através do tempo, em meio aos movimentos do país e do mundo. Nossas palavras e nossos silêncios, o que amamos, traímos, choramos e desejamos. Combinando música ao vivo, vídeo, palavra, corpo, festividade e crítica, o mais novo espetáculo da Cia. Rústica dá continuidade à investigação da cena como prática de encontro. Em cena, três atores, bateria, guitarra, microfones – a trilha, criada durante os ensaios, compõe com palavras, silêncios, sensações e situações.