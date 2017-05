Coral completa 21 anos

Ontem, o Coral Carlos Bina SOGIL completou 21 anos dedicados ao incentivo da expressão, da arte e da cultura de 80 crianças e adolescentes da comunidade de Gravataí. O grupo é patrocinado pela SOGIL desde 1999 com transporte, uniformes para as apresentações e a contratação do músico Roberto Velho Costa, o “Tião”, que acompanha nas apresentações. O Coral é formado por vozes de 80 crianças da escola Carlos Bina e é regido pela professora Lígia Ramos.

A diretora de DRH da SOGIL, Ana Cristina Pastro Pereira, não esconde o orgulho em manter essa parceria. “É muito satisfatório ver esse projeto cada vez mais forte e solicitado nos dando a convicção de que o nosso apoio faz a diferença para essas crianças e adolescentes”, diz a diretora.