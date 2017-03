Atividade em biblioteca marca o dia do contador de histórias

Nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Gravataí em comemoração ao Dia Internacional do Contador de Histórias, por intermédio da Fundação Municipal de Arte e Cultura – Fundarc, e parceria da Cena Produções Artísticas realizará uma atividade especial para a data. A celebração ocorre na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, das 14h às 17h. Serão sete contadores de histórias que levarão a magia da literatura com repertórios para crianças, jovens e adultos.

O evento visa fomentar a participação da população nas ações artísticas e literárias, além de incentivar o envolvimento e o gosto pela leitura para todos os públicos. “A inclusão artística tem sido uma das nossas prioridades, desde a gestão passada. A ocupação de espaços públicos é uma forma de estimular o conhecimento das pessoas. Assim como outros locais culturais, a Biblioteca está de portas abertas à comunidade. É com muita alegria que realizamos essa atividade, trazendo pessoas renomadas com carreiras de sucesso na arte para mostrar o seu trabalho e aumentar a cultura no cotidiano dos gravataienses”, destacou a diretora-presidente da Fundarc, Fernanda Fraga.

Na tarde da última quarta-feira (15), ocorreu na biblioteca uma reunião entre os organizadores da atividade (foto abaixo). A autora Rosane Castro, é uma das idealizadoras do projeto da Cena Produções junto à Fundarc. Narradora de histórias e mediadora de leitura, atuante há mais de 20 anos na área artística, ela comenta estar feliz com a parceria do município. “Buscamos levar o gosto pela arte a todos os públicos. Com essa comemoração ao Dia do Contador de Histórias em um espaço público, fico muito animada com a possibilidade de incentivar outros contadores”, destacou.

A Biblioteca Pública Municipal no ano passado, completou 50 anos de serviços culturais prestados à comunidade gravataiense. De acordo com a coordenadora, Jacira Vidor, o espaço dispõe de 20 mil obras para empréstimo gratuito à população. Os principais títulos são de literatura adulta, romance e espiritismo. “Esse evento proporcionará as pessoas conhecerem a Biblioteca e assim tornarem-se associadas”, destaca. Para ser associado é preciso ter mais de 18 anos, apresentar cópia de RG, CPF e comprovante de residência. Os menores de idade devem levar, além desses documentos, a autorização dos pais para a retirada de livros. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h15.