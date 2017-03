Amanhã inicia mais uma Oficina de Teatro no Sesc

Inicia nesta quinta-feira, 23 de março, mais uma edição da Oficina de Teatro – Expressão e Criatividade no Sesc (Rua Anápio Gomes, 1241). Ministrada pelo professor, ator, bailarino e produtor cultural Henrique Gonçalvez as aulas acontecem até o dia 5 de julho e serão ministradas nas quintas-feiras, das 18h às 19h30 (turma infantil), e das 19h30 às 21h (turma juvenil). O investimento é de R$ 450 para pagamento à vista. Há também a possibilidade de parcelar o valor em 2x (de R$ 250) ou 3x (R$ 185). Mais informações pelo e-mail henriquegoncalvessil@gmail.com ou pelo telefone (51) 99317.4570.

A oficina é realizada com crianças de 7 a 12 anos, e adolescentes com idades entre 13 e 20 anos. Oferece a possibilidade de expressão, estimula a sensibilidade e canaliza a energia do aluno para o processo criativo. Desenvolve o autoconhecimento corporal, lógico e emocional e incentiva o trabalho em equipe, com o objetivo de inserir as crianças e adolescentes em diferentes grupos. A Oficina têm trazidos grandes resultados para os seus frequentadores. Na última edição, os alunos participaram do 17º Festil (Festival de Teatro Estudantil em Gravataí) e saíram de lá consagrados, recebendo diversos prêmios, entre eles, melhor caracterização, figurino, direção, ator revelação, e de outras indicações. Além disso, os alunos foram convidados para a realização de um teste que resultou na Seleção de duas atrizes mirins para estrelar a série de TV – TURMA 5B – com direção de Iuli Gerbase. Helena Becker (10 anos) e Ana Julia Vargas (10 anos) foram selecionadas e trabalharam profissionalmente em um set de filmagem com diversos artistas, sendo as protagonistas da série.

“Pra mim, como professor, isso é o verdadeiro sentido da realização dessas oficinas: ver os meus alunos realizando e buscando seus sonhos. Fico muito, mas muito orgulhoso mesmo, de notar o crescimento deles a cada semestre. Observo a evolução que o teatro trás nas suas vidas e nas de suas famílias. Ver eles sendo premiados em festivais, selecionados em testes e acima de tudo felizes não tem preço. Por isso, a cada semestre, me reinvento – criando novas possibilidades, buscando novas parcerias e novas ferramentas para instrumentalizar e compartilhar conhecimento. Engana-se quem acha que o professor somente ensina! Eu aprendo muito a cada aula e a cada momento que posso estar ao lado dessas crianças”, relata Henrique Gonçalves.