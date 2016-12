Pedágio da Freeway será transferido para próximo da GM

Os motoristas de Gravataí que se deslocarem a Porto Alegre ou outras cidades da Região Metropolitana, via BR-290 (Freeway), muito em breve, não terão mais que pagar pedágio. Em 2017, a praça de pedágio localizada no km 77 da rodovia será transferida para as proximidades da General Motors.

A importante informação foi trazida pelo prefeito Marco Alba de Brasília, onde participou na segunda-feira do encontro entre o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, o diretor da Triunfo Concepa, Thiago Vitorello, e o representante da Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária (Suinf), Luiz Fernando. Durante a conversa, foi anunciada a autorização para a construção das vias laterais da Freeway, por um lado no trecho compreendido entre a localidade de Barro Vermelho (km 64), em Gravataí, e a Av. Assis Brasil (km 86), em Porto Alegre, e no outro no perímetro compreendido entre a ERS-118 e o Barro Vermelho. Isso permitirá a transferência da praça de pedágio, até porque a medida torna-se essencial para integrar o projeto das vias paralelas, evitando assim que Gravataí transforme-se em uma via de escape. As vias paralelas servirão como um desvio para o tráfego pesado, e somado ao pedágio, realocado para a altura da GM, trará muito mais fluidez para o trânsito.

“A comunidade não mais terá que pagar pedágio a partir de 2017 e terá dois acessos à Freeway, na ERS-118 e no entroncamento da GM, com a praça indo para depois da montadora”, explica.

Vias paralelas garantidas

A exigência das obras das ruas marginais deve constar no próximo edital de concessão da rodovia, que será aberto no próximo ano pelo Governo Federal às empresas que manifestarem proposta de interesse. Isso significa que independente da concessionária que eventualmente venha a assumir ao término da atual concessão em julho de 2017, há garantia de que deverá efetuar a construção das obras das laterais. A tendência é que a Triunfo Concepa permaneça à frente da concessão da rodovia, pois recém concluiu a construção da quarta-faixa no trecho de Gravataí e Porto Alegre e teria que ser reembolsada pelo custo dessas obras. Diante da crise da União, é mais provável que a empresa que hoje administra tenha a concessão da BR prorrogada a título de outorga.

O prefeito Marco Alba disse que o projeto tem por objetivo desafogar o trânsito de Gravataí e da região metropolitana, além de desonerar o bolso de quem se desloca diariamente para estudar ou trabalhar na Capital. Ainda, segundo o prefeito, essa será uma obra que vai valorizar as grandes empresas que chegaram à cidade nos últimos anos e os novos loteamentos residenciais existentes em Gravataí. “Trata-se de uma grande notícia para o nosso município e região, porque a construção das vias paralelas à BR-290 é vital dentro de uma nova realidade à mobilidade urbana metropolitana”, destacou Marco, que preside a Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal).

Estudo de viabilidade está pronto

Ainda em agosto de 2014, o prefeito Marco Alba realizou a entrega do projeto das vias laterais na ANTT. Com o encaminhamento junto ao Ministério dos Transportes, a autorização foi garantida em maio deste ano. Após solicitações feitas pela Prefeitura de Gravataí, a ANTT aprovou estudos de viabilidade de vias laterais à Freeway, por um lado no trecho compreendido entre a localidade de Barro Vermelho (Pda. 107), em Gravataí, e a Av. Assis Brasil, em Porto Alegre, já na outra margem, no trecho compreendido entre a ERS-118 e o Barro Vermelho. Uma das laterais aproveita o trecho do Distrito Industrial de Gravataí e o defronte à fábrica da General Motors. O objetivo era analisar a viabilidade da construção das ruas laterais à BR-290, que dariam mais fluidez ao grande número de veículos que usa o trecho na região metropolitana de Porto Alegre, separando o tráfego local daquele de longa distância, aumentando a segurança para comunidade e motoristas, promovendo o desenvolvimento da região. Os estudos técnicos demonstraram que a BR-290 no perímetro entre Gravataí e Porto Alegre está perdendo a característica de rodovia de longo percurso, em razão do número de acessos e fluxo local nesse trecho, impondo a necessidade de separação do tráfego.

Mais mobilidade para a região

O prefeito de Gravataí, Marco Alba, destacou que o anúncio atende conquistas históricas para a região. “Após muitas reuniões e tratativas com a ANTT há mais de um ano, tivemos agora a garantia, através da autorização para a obra, que dá mais mobilidade para a região metropolitana”, ressaltou. Ainda conforme o prefeito, as vias paralelas também têm um importante papel, fomentando o desenvolvimento da região, que mantém como atrativos a localização e facilidade de deslocamento. “Com as laterais, tiramos a sobrecarga da Av. Dorival (Gravataí) e por conseqüência da Av. Flores da Cunha (Cachoeirinha). A implantação da obra vai desafogar o fluxo de trânsito urbano entre Gravataí e Cachoeirinha”, disse.

Mudando a vida das pessoas

A construção das faixas às margens da Freeway vai permitir o desafogamento do trânsito urbano de Gravataí e Cachoeirinha. O prefeito Marco Alba destaca que Gravataí cresceu e as vias precisam acompanhar o desenvolvimento da cidade e dos novos empreendimentos que aqui se instalam. “As novas faixas laterais proporcionarão acesso direto a condomínios residenciais e a empresas que estão chegando em Gravataí, além de ser uma excelente alternativa à Freeway no perímetro urbano”, ressalta.

Conforme Marco Alba, a elaboração e apresentação de projetos técnicos e o respaldo de apoios políticos importantes, como o do deputado federal Eliseu Padilha, ex-ministro dos Transportes e atual ministro da Aviação Civil, têm viabilizado obras de infraestrutura que estão ajudando a melhorar a vida das pessoas.

“É importante dizer que apesar do volume de luta política, está tudo caminhando no sentido técnico através do levantamento e das avaliações. Na medida em que as vias laterais foram autorizadas, a mudança da praça do pedágio também está outorgada, num viés eminentemente técnico”, frisou o prefeito.