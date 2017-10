Mais de 90 oportunidades de trabalho na Região

As agências do Sine da região estão com 92 vagas em aberto nas mais diferentes áreas para quem está à procura de emprego. São 10 oportunidades em Gravataí e 82 em Cachoeirinha. Interessados devem se deslocar até uma das duas agências com a Carteira de Trabalho no decorrer desta semana. Há diversas oportunidades para pessoas com deficiência. Confira abaixo a relação de oportunidades por agência.

Gravataí

Endereço: Avenida Benjamin Constant, 100, no Centro, das 8h às 17h.

Cargos e vagas: ajudante de açougueiro (1), açougueiro (1), borracheiro (1), comprador (1), marmorista – construção (1), mecânico de automóvel (1), montador de esquadrias de madeira (1), operador de retroescavadeira (1), serigrafista (1), vendedor pracista (1).

Cachoeirinha

Endereço: Avenida Flores da Cunha, 2.209, na parada 54, das 9h às 17h.

Cargos e vagas: alimentador de linha de produção (20), auxiliar contábil (1), corretor de imóveis (2), instalador de som e acessórios de veículos (1), marceneiro (2), operador de máquinas fixas em geral (50), porteiro (5), técnico de edificações (1), vendedor interno (1).