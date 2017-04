Feriado prolongado: cautela e paciência para encarar fluxo intenso das estradas

Uma pausa no ritmo acelerado de trabalho é, para muitos, razão para comemorar. Melhor ainda é compartilhar esse momento de descanso ao lado da família e amigos ou transformá-lo em uma viagem para se desconectar da rotina. Porém, antes de desfrutar do sossego, é preciso encarar um percurso pelas rodovias. Aos que vão estar atrás do volante no feriado prolongado de Páscoa, que começa na Sexta-feira Santa (14), é preciso cautela e paciência para enfrentar o movimento intenso das estradas.

Durante os quatro dias da Operação Semana Santa de 2016, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estimou uma frota de 91.619.957 veículos em circulação. Embora o balanço do órgão tenha sido de 1.274 acidentes nas rodovias federais no período, o índice de óbitos e o de ocorrências graves foram reduzidos, respectivamente, em 18% e 44%, em comparação à mesma data de 2015. As ultrapassagens indevidas corresponderam a 20,6% das infrações registradas na operação da PRF, enquanto 100 condutores foram presos por dirigirem sob efeito alcoólico e 68,5 mil veículos foram autuados por trafegar acima da velocidade permitida.

Para o diretor da Perkons, empresa que atua na gestão de trânsito, Luiz Gustavo Campos, a prudência do motorista permanece como engrenagem crucial para diminuir esses episódios. Nesse sentido, conter os altos índices de acidentes também é repensar a associação errônea entre trânsito e velocidade. “É uma mudança de cultura que só é possível, sobretudo, com um forte trabalho de educação na formação de cidadãos mais conscientes, cuidadosos e respeitadores das leis do trânsito e da preservação da vida”, reforça.

MAIS DE 150 MIL VEÍCULOS NA FREEWAY

Cerca de 93 mil veículos devem utilizar a BR-290 no sentido litoral (Free Way) e outros 58 mil no sentido interior neste feriado de Páscoa. A movimentação mais intensa deve ocorrer na quinta (13) e na sexta-feira (14), tanto em direção às praias do litoral norte quanto ao interior do Estado. Para evitar congestionamentos, a Triunfo Concepa indica que os motoristas optem por viajar na quinta-feira antes das 14h ou na sexta após o meio-dia. Já na volta do feriado, o melhor horário para pegar a estrada é antes das 14h de domingo.

As equipes do serviço de atendimento emergencial da rodovia irão operar com um reforço de 50% para atender as emergências médicas e mecânicas no trecho administrado pela concessionária. A Triunfo Concepa também fará a Operação Papa Fila no pedágio de Eldorado do Sul, a fim de agilizar a cobrança da tarifa por meio da venda antecipada de tickets nas filas das cabines.