Cruzeiro tem jogo do ano no Vieirão

O confronto diante do Ypiranga de Erechim, na tarde deste domingo(26) é o jogo do ano para o Cruzeiro. A partida que inicia as 16h, pela penúltima rodada do Gauchão, no Estadio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí, pode garantir a classificação do Estrelado de Cachoeirinha para a próxima fase. Uma boa colocação no campeonato gaúcho deste ano também pode garantir uma vaga na série D do Brasileirão de 2018.

O compromisso não será fácil. O adversário está em décimo lugar, com a mesma pontuação do primeiro clube da zona de rebaixamento, e precisa da vitória para escapar.

Por tudo isso, o jogo é encarado como uma decisão e o técnico Ben Hur Pereira pede o apoio da Fiel Torcida Cruzeirista. “É um jogo muito importante, que será difícil e precisamos muito nessa hora do apoio de todos os nossos torcedores”, afirmou Ben Hur.

O técnico estrelado tem problemas para definir a equipe. Reinaldo, lesionado, segue fora. Ben-Hur e Lucão estão entregues ao departamento médico e são dúvidas.

Ingressos

Os ingressos custam r$ 30,00 com meia-entra a r$ 15,00 para idosos e estudantes. Sócios do Cruzeiro em dia com a mensalidade não pagam ingresso.

*Foto: José Haag/Divulgação Cruzeiro