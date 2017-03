Cruzeiro classificado

O Cruzeiro venceu o Ypiranga de Erechim por 2 a 0 neste domingo (26), no Vieirão, e garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho de 2017. Com gols de Thiago Alagoano e Lucão, o Estrelado de Cachoeirinha alcançou a quarta colocação da competição e colocou o time do norte do estado na zona de rebaixamento. Invicto desde 24 de fevereiro, o time treinado por Ben-Hur soma 17 pontos, mesma pontuação do Grêmio, terceiro colocado, e dois a mais que o Veranópolis, quinto colocado.

Em entrevista para a Radio Bandeirantes, Ben-Hur Pereira destacou que nas dez rodadas, o Cruzeiro só perdeu um jogo, que foi contra o Grêmio, e ficou feliz pelo trabalho dos atletas. “Tínhamos o objetivo de classificar. Conseguimos, agora podemos ter ambição de ficar entre os 4 primeiros colocados”, disse o treinador estrelado.

Os gols

A partida se mantinha equilibrada nos minutos iniciais. Aos 31min da primeira etapa, Sander faz jogada pela esquerda e cruza para o centroavante Lucão entrar de carrinho e fazer o gol. Ainda no primeiro tempo, aos 45min, Wilian Kozlowski lançou Thiago Alagoano que chutou no canto esquerdo e ampliou o placar. Cruzeiro 2 a 0.