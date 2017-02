Carga de TVs no valor de R$ 500 mil é recuperada em sítio de Cachoeirinha

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Furto e Roubo de Cargas do DEIC, realizou na madrugada desta quarta-feira (08/02), na zona rural de Cachoeirinha, a recuperação de mais de uma centena de televisores da marca Samsung avaliados em cerca de R$ 500.000,00. O Roubo ocorreu na última terça-feira na zona norte da capital.

Segundo o delegado Marco Guns, após apurações desencadeadas ao longo do dia, a equipe de investigadores da chegou a um depósito clandestino, no qual um homem guarnecia os televisores. “Com a chegada da Polícia o homem, que foi identificado, fugiu por um matagal e trocou tiros com os policiais, contudo nenhum policial restou ferido”, conta o delegado. Três moradores do local das apreensões foram conduzidos até a delegacia, para análise mais ampliada de suas condutas.